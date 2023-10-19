«Больше не впарят!»: Новые требования к рекламе ударят по банкам-аферистам

С 23 октября в России начнут действовать более жесткие требования к рекламе кредитных продуктов, пишет "Коммерсант". Теперь кредиторы не смогут использовать привлекательно низкую ставку, не акцентируя внимание на условиях ее получения и полной стоимости кредита. В любой рекламе рядом с диапазоном ставки нужно будет указывать и диапазон значений полной стоимости кредита, причем таким же шрифтом. Тосунян поддержал принятие нововведений.

«Задача этого новшества — минимизировать возможности небольшого ряда банков впарить кредит клиентам, обманув их привлекательностью своих ставок. Отмечу, что рыночные банки, коих подавляющее большинство, себя так не ведут. Они честно работают с клиентами. Но есть отдельно взятые банки, которые считают, что им все позволено, потому что при любом раскладе клиент якобы все равно к ним придет. Именно они позволяют себе обманывать покупателей с помощью своих ставок, обремененных кучей других платежей. К сожалению, такие кредитные организации портят впечатление от всей банковской системы и формируют отношение к ней как к сборищу аферистов, но это далеко не так. И хоть подобные банки достаточно изобретательны и наверняка смогут обойти закон, замечательно, что законодательство ограничивает их возможности», — сказал Тосунян.

Собеседник НСН также выразил уверенность, что поправки в законодательство не приведут к снижению объема выданных кредитов.

«Клиенты все равно нуждаются в кредитах, просто они пойдут в соседний рыночный и честно играющий банк благодаря тому, что недобросовестные кредитные организации будут ограничены в своих возможностях», — подытожил он.

Ранее российские банки заявили о выявлении случаев оформления двух и более льготных ипотечных займов на одного человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

