«Больше не впарят!»: Новые требования к рекламе ударят по банкам-аферистам
Нечистые на руку кредитные организации из-за своей изворотливости смогут обойти нововведения в законодательстве, однако поток клиентов в такие банки значительно сократится, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Большинство кредитных организаций честно работают с клиентами, однако некоторые игроки рынка действительно "обманывают", не сообщая сразу все детали сделки, заявил НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. Он отметил, что новые требования к рекламе ударят именно по таким недобросовестным банкам.
С 23 октября в России начнут действовать более жесткие требования к рекламе кредитных продуктов, пишет "Коммерсант". Теперь кредиторы не смогут использовать привлекательно низкую ставку, не акцентируя внимание на условиях ее получения и полной стоимости кредита. В любой рекламе рядом с диапазоном ставки нужно будет указывать и диапазон значений полной стоимости кредита, причем таким же шрифтом. Тосунян поддержал принятие нововведений.
«Задача этого новшества — минимизировать возможности небольшого ряда банков впарить кредит клиентам, обманув их привлекательностью своих ставок. Отмечу, что рыночные банки, коих подавляющее большинство, себя так не ведут. Они честно работают с клиентами. Но есть отдельно взятые банки, которые считают, что им все позволено, потому что при любом раскладе клиент якобы все равно к ним придет. Именно они позволяют себе обманывать покупателей с помощью своих ставок, обремененных кучей других платежей. К сожалению, такие кредитные организации портят впечатление от всей банковской системы и формируют отношение к ней как к сборищу аферистов, но это далеко не так. И хоть подобные банки достаточно изобретательны и наверняка смогут обойти закон, замечательно, что законодательство ограничивает их возможности», — сказал Тосунян.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что поправки в законодательство не приведут к снижению объема выданных кредитов.
«Клиенты все равно нуждаются в кредитах, просто они пойдут в соседний рыночный и честно играющий банк благодаря тому, что недобросовестные кредитные организации будут ограничены в своих возможностях», — подытожил он.
Ранее российские банки заявили о выявлении случаев оформления двух и более льготных ипотечных займов на одного человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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