В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение
В Государственную Думу внесен проект закона об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ, сообщает ТАСС.
Разработчики, в частности, предлагают увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка до 110 000 рублей с целью поддержать семьи с детьми. Кроме того, по их мнению, следует увеличить налоговое вычеты по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели вырастет с 120 000 до 150 000 рублей.
Как подчеркнули в пресс-службе Госдумы, документ был разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина и направлен на поддержку граждан.
Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Байден посетит Великобританию и Ирландию
- В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение
- Минфин РФ прогнозирует потерю бюджетом 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов
- Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео
- Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО
- Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС
- Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
- Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину
- Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине
- Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru