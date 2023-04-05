В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

В Государственную Думу внесен проект закона об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ, сообщает ТАСС.

Разработчики, в частности, предлагают увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка до 110 000 рублей с целью поддержать семьи с детьми. Кроме того, по их мнению, следует увеличить налоговое вычеты по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели вырастет с 120 000 до 150 000 рублей.