В Госдуме предложили увеличить максимальную стоимость подарков для учителей и госслужащих
Стоимость подарков, которые можно подарить учителям, госслужащим, соцработникам и медикам, предложили индексировать до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект во вторник, 27 декабря, внесли в Госдуму депутат Николай Брыкин («Единая Россия») и сенатор Павел Тараканов («Единая Россия»). В пояснительной записке к документу депутаты уточняют, что предложение необходимо распространить только на подарки, которые представляют собой изделия народных художественных промыслов. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать отрасль производства подобных изделий.
На данный момент, согласно действующему законодательству, подобные подарки не должны стоить дороже 3 тыс. руб. Такой лимит был введен в 2008 году.
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