В Госдуме предложили увеличить максимальную стоимость подарков для учителей и госслужащих

Стоимость подарков, которые можно подарить учителям, госслужащим, соцработникам и медикам, предложили индексировать до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект во вторник, 27 декабря, внесли в Госдуму депутат Николай Брыкин («Единая Россия») и сенатор Павел Тараканов («Единая Россия»). В пояснительной записке к документу депутаты уточняют, что предложение необходимо распространить только на подарки, которые представляют собой изделия народных художественных промыслов. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать отрасль производства подобных изделий.

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На данный момент, согласно действующему законодательству, подобные подарки не должны стоить дороже 3 тыс. руб. Такой лимит был введен в 2008 году.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПодаркиГосдума
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