Стало известно, как получить подарки от государства на Новый год

По ее словам, это могут быть сладости, продукты или игрушки. Чтобы их получить, нужно соответствовать определенным условиям, которые варьируются в зависимости от региона. Обычно это возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка.

В 2022 году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников спецоперации.

Как сообщалось ранее, каждый девятый житель России планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

