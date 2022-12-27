Стало известно, как получить подарки от государства на Новый год

Раздачей россиянам подарков на Новый год занимаются власти на местах, сообщает «Прайм» со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Марию Спиридонову.

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По ее словам, это могут быть сладости, продукты или игрушки. Чтобы их получить, нужно соответствовать определенным условиям, которые варьируются в зависимости от региона. Обычно это возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка.

В 2022 году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников спецоперации.

Как сообщалось ранее, каждый девятый житель России планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Новый ГодПодарки
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