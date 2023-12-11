В Госдуме предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
Законопроект о законодательном закреплении Дня памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщила зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, передает РИА Новости.
«Люди знали, что на территории нашей страны происходили преступления нацистов по отношению к мирным гражданам, но данные, в том числе новые, рассекреченные ... просто ужасают. Поэтому важно установить для этого особенный памятный день», — подчеркнула парламентарий.
Как отметила Занко, нижняя палата парламента подбирает подходящую дату для памятного дня. В частности, депутаты рассматривают 19 апреля — неформальный День единых действий в память о жертвах геноцида граждан СССР. Парламентарий напомнила, что именно 19 апреля 1943 году был выпущен указ Президиума Верховного Совета о мерах наказания для «немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
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