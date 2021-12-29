В Госдуме предложили установить День памяти распада СССР
29 декабря 202113:50
В Госдуме внесли законопроект, предлагающий установить День памяти распада СССР. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что его планируют назначить на 26 декабря.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что распад СССР можно было предотвратить. По ее словам, возможность для сохранения страны была, но политики того времени оказались не готовы к решению такой масштабной задачи.
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29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru