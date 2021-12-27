Матвиенко заявила, что у России нет планов возродить СССР

По её словам, имелись все возможности для сохранения страны, однако лидеры того времени оказались не готовы к решению такой масштабной задачи.

Спикер добавила, что в настоящее время у России нет планов «возродить СССР», так это невозможно, даже при наличии большого желания.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что время перед его уходом с поста главы государства стало «чёрными днями» для него лично и всего Советского Союза, сообщает RT.

