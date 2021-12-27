Матвиенко заявила, что у России нет планов возродить СССР
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что распад СССР можно было предотвратить, сообщает ТАСС.
По её словам, имелись все возможности для сохранения страны, однако лидеры того времени оказались не готовы к решению такой масштабной задачи.
Спикер добавила, что в настоящее время у России нет планов «возродить СССР», так это невозможно, даже при наличии большого желания.
Ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что время перед его уходом с поста главы государства стало «чёрными днями» для него лично и всего Советского Союза, сообщает RT.
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