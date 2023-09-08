В Госдуме предложили усложнить получение маткапитала мигрантами
В Госдуме предложили усложнить порядок выплат маткапитала мигрантам, ставшим гражданами России. Автор законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, предполагает, что это сможет снизить нагрузку на бюджет. Так, право на получение материнского капитала предлагается давать через пять лет после получения российского паспорта. Об этом сообщило издание «Известия».
Миронов отметил, что сегодня участились случаи получения маткапитала на детей, у которых при рождении не было российского гражданства. Депутат призвал кардинально менять сложившуюся ситуацию.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что материнский капитал следует выплачивать только на того ребенка, который родился в России. Отмечается, что предложение отвечает конституционным требованиям и нынешним миграционным вызовам.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что развивать программу материнского капитала для серьезного изменения ситуации в области демографии бесполезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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