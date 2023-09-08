В Госдуме предложили усложнить получение маткапитала мигрантами

Миронов отметил, что сегодня участились случаи получения маткапитала на детей, у которых при рождении не было российского гражданства. Депутат призвал кардинально менять сложившуюся ситуацию.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что материнский капитал следует выплачивать только на того ребенка, который родился в России. Отмечается, что предложение отвечает конституционным требованиям и нынешним миграционным вызовам.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что развивать программу материнского капитала для серьезного изменения ситуации в области демографии бесполезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

