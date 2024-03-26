«Не повезло с людьми»: Депутат Бурматов об эвтаназии бездомных животных
Жители Самарской области выступают против усыпления бездомных зверей, однако подобное решение позволяет заработать на проблеме, рассказал НСН Владимир Бурматов.
Эвтаназия является одним из самых дорогих и неэффективных способов решения проблемы бездомных животных. Но такой подход позволяет заработать предприятиям, поэтому отдельные регионы выбирают этот негуманный путь, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли законопроект, который при определенных условиях разрешает эвтаназию бродячих собак. Реализация подобного решения допускается в случае немотивированной агрессии и причинении вреда человеку либо при обнаружении у животных заболевания из разрешенного списка. Однако Бурматов сообщил, что местные жители выступают против инициативы.
«Депутаты – люди, за которых голосовали граждане. Они свое решение приняли, теперь будут отчитываться перед своими избирателями. Судя по всему, уровень возмущения всем этим очень серьезный. Я получаю обращения из Самарской области сотнями. Причина возмущения граждан в том, что решение очень резонансное, но проблему не решит. Хотят применять эвтаназию для собак с немотивированной агрессией. Что такое немотивированная агрессия, кто будет ее устанавливать? Если она лает – немотивированная агрессия, либо надо дождаться, пока собака укусит? Тогда чем это защищает людей?» - сказал он.
По словам депутата, у регионов России сегодня достаточно полномочий для решения проблемы с бездомными животными.
«У регионов есть все возможности для решения без жестоких мер. Мы передали им исчерпывающие полномочия. Дали возможность наказывать тех, кто выбрасывает животных на улицу, строить приюты без использования бюджетных денег, осуществлять льготную стерилизацию и вакцинацию. Но вместо этого берут и принимают решения, которые вызывают возмущения. Российская академия наук установила, что умерщвление животные не сокращает популяцию. От того, что их начнут убивать, выбрасывать меньше не станут. Надо бороться с причиной – безответственными хозяевами. А сейчас уничтожают собак, которым не повезло только в одном – им не повезло с человеком», - пояснил Бурматов.
Собеседник НСН также добавил, что эвтаназия не является распространенной практикой среди регионов России. Кроме того, такой подход является достаточно дорогостоящим, подчеркнул он.
«Астрахань, Бурятия всегда были на слуху. Там без всякого закона убивали собак, написав, что у них бешенство. Но в стране наберется максимум пять регионов, в которых приняты подобные решения. В Приволжском федеральном округе есть Нижегородская область. Во многом регион схож с Самарской областью, однако там никто не говорит об эвтаназии. Проблема системная и решить ее можно только мерами системными. Важно учитывать, что эвтаназия дороже. Отловить собаку и поместить в приют – это зарплата специалиста и деньги на бензин за доставку. Эвтаназия – это контракт с организацией, который сегодня будет стоить десятки миллионов рублей. Самое дорогое то, что по документам будет называться утилизацией биологических отходов. Зато на эвтаназии можно заработать денег, и кто-то их заработает», - заключил депутат.
Ранее Астраханская область первой в России решила наказывать тех, кто кормит бездомных животных. На отлов животных в этом году выделили рекордные 224 миллиона рублей. В апреле в регионе намерены создать пункты временного содержания бездомных животных, куда отправят даже тех, кого ранее отловили и стерилизовали. Там их будут держать 15 дней. Если за ними не придет хозяин, их усыпят, напоминает «Радиоточка НСН».
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