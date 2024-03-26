«Не повезло с людьми»: Депутат Бурматов об эвтаназии бездомных животных

Собеседник НСН также добавил, что эвтаназия не является распространенной практикой среди регионов России. Кроме того, такой подход является достаточно дорогостоящим, подчеркнул он.

«Астрахань, Бурятия всегда были на слуху. Там без всякого закона убивали собак, написав, что у них бешенство. Но в стране наберется максимум пять регионов, в которых приняты подобные решения. В Приволжском федеральном округе есть Нижегородская область. Во многом регион схож с Самарской областью, однако там никто не говорит об эвтаназии. Проблема системная и решить ее можно только мерами системными. Важно учитывать, что эвтаназия дороже. Отловить собаку и поместить в приют – это зарплата специалиста и деньги на бензин за доставку. Эвтаназия – это контракт с организацией, который сегодня будет стоить десятки миллионов рублей. Самое дорогое то, что по документам будет называться утилизацией биологических отходов. Зато на эвтаназии можно заработать денег, и кто-то их заработает», - заключил депутат.

Ранее Астраханская область первой в России решила наказывать тех, кто кормит бездомных животных. На отлов животных в этом году выделили рекордные 224 миллиона рублей. В апреле в регионе намерены создать пункты временного содержания бездомных животных, куда отправят даже тех, кого ранее отловили и стерилизовали. Там их будут держать 15 дней. Если за ними не придет хозяин, их усыпят, напоминает «Радиоточка НСН».

