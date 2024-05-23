В Госдуме предложили убрать кальяны из общественных пространств
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил убрать кальяны из общественного пространства. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Парламентарии предложили дополнить закон о запрете курения в общественных местах понятием «бестабачная смесь для нагревания» и запретить розничную торговлю этой продукцией с массовой долей никотина более 3,5%.
Член комитета Михаил Кизеев отметил важность отказа людей от вредных привычек, в первую очередь от курения, в том числе, электронных сигарет и вейпов.
Кизеев пояснил, что некоторое количество никотина в безникотиновой смеси допускается погрешностью измерений. Однако производители порой добавляют в такие смеси произвольное количество «скрытого» никотина, дабы вызвать у человека тягу и нарастить спрос на продукт.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о предложении увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru