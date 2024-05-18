В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей

Как отметил Метелев, депутаты нижней палаты парламента разработали пакет антитабачных законопроектов, документы направили в правительство и Верховный суд. В частности, парламентарии предложили увеличить размеры штрафов за курение: в неположенных местах — до 15 тысяч рублей, на детской площадке — до 30 тысяч.

Кроме того, для родителей могут введен штраф до 7 тысяч рублей за курение ребенка в возрасте до 16 лет.

