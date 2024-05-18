В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о предложении увеличить штраф за курение в неположенных местах. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Нарколог усомнился в эффективности штрафов за курение в общественных местах

Как отметил Метелев, депутаты нижней палаты парламента разработали пакет антитабачных законопроектов, документы направили в правительство и Верховный суд. В частности, парламентарии предложили увеличить размеры штрафов за курение: в неположенных местах — до 15 тысяч рублей, на детской площадке — до 30 тысяч.

Кроме того, для родителей могут введен штраф до 7 тысяч рублей за курение ребенка в возрасте до 16 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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