Инициативу по созданию Фонда будущего образования назвали бессмысленной

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил президенту России Владимиру Путину создать в стране внебюджетный целевой Фонд будущего образования, отчисления в который можно будет использовать для оплаты обучения детей в вузах. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Катырина, изъять средства и взыскать их при банкротстве одного из родителей будет нельзя. Также исключается возможность банкротства самого фонда. Глава Торгово-промышленной палаты добавил, что в фонд будет поступать около 50-80 млрд рублей в год с горизонтом инвестирования до 17 лет. Эскиндаров заявил, что в создании Фонда будущего образования нет необходимости.

«Во-первых, для оплаты образования ребенка разрешается использовать материнский капитал. Во-вторых, можно получить кредит на образование на достаточно льготных условиях. В-третьих (и это главное), сегодня россияне не могут даже такую сумму, как 2500 рублей, выделять в дополнительный фонд. Это достаточно большие деньги, особенно для тех, кто живет не в Москве», — сказал Эскиндаров.

Собеседник НСН добавил, что год от года в России растет число бюджетных мест в вузах.

«Сегодня этого хватит для того, чтобы человек реализовал свое право на высшее образование. Достаточно сказать, что только в этом году число бюджетных мест в региональных вузах увеличилось на 45000. В некоторых вузах даже не смогли их целиком заполнить», — сказал президент Финансового университета при правительстве России.

Эскиндаров подчеркнул, что к идее создания фонда больше вопросов, чем ответов.

«Кто будет управлять этим фондом? Где будут размещены эти деньги? Будут ли они лежать в банках? Не съест ли их инфляция? Если их будут использовать на финансовом рынке, то какие гарантии, что деньги сохранятся? Торгово-промышленная палата явно поторопилась с таким решением», — заявил он.

В заключение собеседник НСН рассказал, как обстоят дела с оплатой обучения в вузах за рубежом.

«За границей люди, как известно, берут кредиты. Во-первых, они достаточно льготные, во-вторых, выплачиваются довольно длительный срок, в-третьих, компании за границей создают такие фонды, которые оплачивают учебу наиболее талантливых студентов, но с перспективой, что эти студенты потом придут работать в корпорации», — подытожил Эскиндаров.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева представили правительству законопроект, предусматривающий возможность повторно получить бесплатное профильное образование в магистратуре для педагогов.

