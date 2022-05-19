В Госдуме предложили связать Сочи и Крым морскими перевозками
Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками, передает ТАСС.
По его словам, из-за ограничений на авиасообщение необходимо запустить морские пассажирские суда по маршруту Сочи – Севастополь.
Белик подчеркнул, что уже направил обращение в адрес министра транспорта РФ.
Также депутат отметил необходимость использования прямых пригородных поездов по этому маршруту, что поможет путешествовать туристам и местным жителям.
Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет. По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».
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