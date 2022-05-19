В Госдуме предложили связать Сочи и Крым морскими перевозками

Депутат Госдумы Дмитрий Белик предложил связать Сочи и Крым прямыми пригородными поездами и морскими перевозками, передает ТАСС.

По его словам, из-за ограничений на авиасообщение необходимо запустить морские пассажирские суда по маршруту Сочи – Севастополь.

Белик подчеркнул, что уже направил обращение в адрес министра транспорта РФ.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая

Также депутат отметил необходимость использования прямых пригородных поездов по этому маршруту, что поможет путешествовать туристам и местным жителям.

Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет. По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГосдумаСочиКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры