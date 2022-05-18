Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая

Боевики ликвидированы в Махачкале Запрет на полеты в 11 аэропортов РФ продлён до 25 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО Армянская оппозиция возобновила акции протеста в Ереване Черышев устроил прощальный ужин футболистам «Валенсии»