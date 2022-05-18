Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
Ограничение на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлены до 25 мая. Об этом сообщает Росавиация.
Ранее ограничения действовали до 19 мая, напоминает Ura.ru.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении на сайте федерального агентства.
Меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет РИА ФАН.
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