В Госдуме предложили судить за госизмену граждан, продающих военные билеты

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале заявил, что изготовление и покупка «липовых» военных билетов являются прямой помощью Вооружённым силам Украины (ВСУ).

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По его мнению, подобные действия следует приравнять к государственной измене и наказывать продающих военные билеты граждан по соответствующей статье.

«Обсужу с коллегами в Госдуме вопрос о внесении поправок в УК РФ»,— написал парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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