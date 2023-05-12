В Госдуме предложили судить за госизмену граждан, продающих военные билеты
Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале заявил, что изготовление и покупка «липовых» военных билетов являются прямой помощью Вооружённым силам Украины (ВСУ).
По его мнению, подобные действия следует приравнять к государственной измене и наказывать продающих военные билеты граждан по соответствующей статье.
«Обсужу с коллегами в Госдуме вопрос о внесении поправок в УК РФ»,— написал парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru