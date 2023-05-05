Экс-военный из Белгорода получил 13 лет колонии за госизмену

Бывший военнослужащий Вооруженных сил России Артём Семёнов приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Такой решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве на Арбате.

Кроме того, осуждённый лишён воинского звания сержант. Пресс-служба суда распространила информацию, что Семёнов проходил службу в одной из частей в Белгородской области. Его задержали в конце марта 2022 года.