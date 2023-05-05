Экс-военный из Белгорода получил 13 лет колонии за госизмену

Бывший военнослужащий Вооруженных сил России Артём Семёнов приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Такой решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве на Арбате.

Кроме того, осуждённый лишён воинского звания сержант. Пресс-служба суда распространила информацию, что Семёнов проходил службу в одной из частей в Белгородской области. Его задержали в конце марта 2022 года.

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При этом уточняется, что деяния, которые вменили осуждённому, относятся ко времени до начала спецоперации РФ. Слушания в суде проходили в закрытом режиме в связи с тем, что материалы уголовного дела имеют гриф «Секретно». По той же причине подробности не раскрываются.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ о введении пожизненного лишения свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм. Оспорить приговор о госизмене всё-таки можно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший первый заместитель председателя Верховного суда России Владимир Радченко.

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Фото: telegram.org
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