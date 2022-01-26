В Госдуме предложили создать в школах «ящики доверия»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову создать в школах анонимные ящики доверия, через которые учащиеся смогут обратиться к психологу и получить ответ, передает ТАСС.

По ее словам, такой способ общения предложили ученики школы в Челябинской области.

Лантратова отметила, что на основании запросов специалист сможет в какой-либо форме – на встрече с учениками или онлайн озвучивать психологические советы – раз в месяц или чаще.

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Отмечается, что такой способ взаимодействия защитит учеников от насмешек, но поможет им получить помощь при необходимости.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что более 6% школьников в регионах России перешли на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ГосдумаПсихологиШкольники
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