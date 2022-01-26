Более 6% российских школьников обучаются на «дистанционке»
Более 6% школьников в регионах России перешли на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
«Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 6,13%», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, из-за коронавируса на данный момент закрыто 0,28% российских школ.
Ранее в министерстве сообщили, что 10% вузов в России полностью перешли на дистанционный формат работы, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru