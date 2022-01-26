Более 6% российских школьников обучаются на «дистанционке»

В Москве на три недели закрывают плановую госпитализацию детей В Москве открылись семь новых пунктов экспресс-тестирования на базе МФЦ и ТЦ Карантин по ковиду для школьников и групп детсадов столицы сокращён до семи дней Ряд электричек задерживается на трёх направлениях МЖД Около 1,4 млн услуг оказано бездомным в Москве за 2021 год