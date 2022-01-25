Психолог рассказала, как помочь выпускнику с выбором профессии
Нельзя полностью доверять ребенку выбор будущей специальности. Такие решения необходимо принимать сообща, считает практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева.
Лосева отметила, что, если до окончания школы осталось совсем немного, а ребенок так и не определился с выбором факультета, ему стоит рассмотреть поступление в колледж.
«Колледж в этом случае может стать своеобразным "временем на подумать"», — объяснила психолог.
По словам Лосевой, определиться с вузом помогут и предметы, которые школьник будет сдавать на ЕГЭ. Тогда выбор факультета будет зависеть от полученных баллов за экзамен.
Родители обязательно должны помочь ребенку принять это важное решение, подчеркнула Лосева.
«Родителям нужно максимально широко показать тот рынок профессий, который сейчас существует. Также важна возможность профессиональных проб, родители могут дать школьнику эти пробы пройти, они находятся в интернете в свободном доступе», — рассказала психолог в беседе с «Радио1».
Ранее Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков завил об увеличении бюджетных мест в российских вузах в 2023-2024 учебном году.
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