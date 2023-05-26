В Госдуме предложили создать объединенный штаб по охране границы с Украиной

Как отметил депутат, в приграничной Белгородской области много представителей силовых ведомств, пишет Ura.ru. Однако они не сведены в единую систему. Картаполов напомнил, что во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана Объединенная группировка войск — штаб, которому подчиняются все структуры на определенной территории.

«Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках, чтобы информация о летящих аппаратах максимально оперативно поступала соответствующим ведомствам, напоминает РИА ФАН.

