В Госдуме предложили создать объединенный штаб по охране границы с Украиной
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать в граничащих с Украиной регионах объединенный штаб по охране границы. Об этом сообщает РБК.
Как отметил депутат, в приграничной Белгородской области много представителей силовых ведомств, пишет Ura.ru. Однако они не сведены в единую систему. Картаполов напомнил, что во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана Объединенная группировка войск — штаб, которому подчиняются все структуры на определенной территории.
«Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках, чтобы информация о летящих аппаратах максимально оперативно поступала соответствующим ведомствам, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru