Депутат-генерал Картаполов призвал создать горячую линию для сообщений о дронах
Председатель комитета Государственной думы Андрей Картаполов считает необходимым открыть горячую линию для приёма сообщений от граждан о замеченных беспилотных летательных аппаратах. По его словам, это повысит оперативность получения информации правоохранительными и силовыми органами.
В комментарии РБК парламентарий напомнил, что два БПЛА, которые пытались атаковать Кремль в ночь на среду, 3 мая, был замечены людьми еще на подлёте в Московской области, о чём и сообщили в соответствующие инстанции. Однако последние посчитали информацию фейком и не приняли никаких мер.
Глава комитета также заявил, что компании – владельцы важных объектов должны самостоятельно обеспечить их защиту от атак беспилотников.
Ранее глава организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин через Telegram-канал «Радиоточка НСН» призвал россиян звонить на единый номер службы 112 в случае визуального наблюдения дрона в воздухе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru