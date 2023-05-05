Депутат-генерал Картаполов призвал создать горячую линию для сообщений о дронах

Председатель комитета Государственной думы Андрей Картаполов считает необходимым открыть горячую линию для приёма сообщений от граждан о замеченных беспилотных летательных аппаратах. По его словам, это повысит оперативность получения информации правоохранительными и силовыми органами.

В комментарии РБК парламентарий напомнил, что два БПЛА, которые пытались атаковать Кремль в ночь на среду, 3 мая, был замечены людьми еще на подлёте в Московской области, о чём и сообщили в соответствующие инстанции. Однако последние посчитали информацию фейком и не приняли никаких мер.