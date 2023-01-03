В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает необходимым обсудить инициативу коллеги Максима Иванова и сократить в России новогодние праздники, передает РИА Новости.
Политик напомнил, что в России есть как сторонники длинных новогодних выходных, так и их противники.
«Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить», — считает парламентарий.
Глава думского комитета считает необходимым провести социологическое исследование на эту тему и обсудить вопрос сокращения новогодних праздников на площадке трехсторонней комиссии.
По словам самого Нилова, он поддерживает сохранение длинных выходных.
Ранее «Коммунисты России» направили обращение в Госдуму России с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.
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