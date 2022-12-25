В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации
«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму России с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.
По его словам, «страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности». Политик предложил сделать 31 декабря выходным. «7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок», — сказал Малинкович.
Кроме того, по его словам, 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества.
«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — отметил Малинкович.
Также он предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян
- В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации
- МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит
- В Китае перестанут публиковать ежедневные данные о COVID-19
- Житель Ленобласти сгорел в автомобиле
- В Белоруссии заявили о дефляции в стране
- Терапевт предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа
- ОАЭ отправят Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов
- СМИ: певец Антонов продолжает реабилитацию в России
- В Китае планируют к 2030 году высадиться на Луну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru