В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации

«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму России с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

Юрист напомнила о порядке оплаты работы в выходные и праздники

По его словам, «страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности». Политик предложил сделать 31 декабря выходным. «7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок», — сказал Малинкович.

Кроме того, по его словам, 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — отметил Малинкович.

Также он предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВыходныеНовый ГодГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры