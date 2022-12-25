В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации

По его словам, «страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности». Политик предложил сделать 31 декабря выходным. «7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок», — сказал Малинкович.

Кроме того, по его словам, 8 января нужно оставить выходным днем, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — отметил Малинкович.

Также он предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин.

