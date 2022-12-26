Минтруд напомнил россиянам о девятидневных новогодних каникулах

В ведомстве напомнили, что россияне будут отдыхать с 1 по 8 января 2023 года.

«А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — указали в министерстве.

Кроме того, Минтруд напомнил о переносе в 2023 году выходных, которые совпадают с нерабочими праздничными днями. Так, выходной с 1 января (воскресенье) перенесут на 24 февраля (пятницу), с воскресенья, 8 января — на понедельник, 8 мая, пишет «Свободная пресса».

