Минтруд напомнил россиянам о девятидневных новогодних каникулах
Новогодние каникулы в России увеличатся до девяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В ведомстве напомнили, что россияне будут отдыхать с 1 по 8 января 2023 года.
«А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — указали в министерстве.
Кроме того, Минтруд напомнил о переносе в 2023 году выходных, которые совпадают с нерабочими праздничными днями. Так, выходной с 1 января (воскресенье) перенесут на 24 февраля (пятницу), с воскресенья, 8 января — на понедельник, 8 мая, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- СМИ: Беспилотники КНДР пересекли границы Южной Кореи
- Минтруд напомнил россиянам о девятидневных новогодних каникулах
- В Кемерове суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего дома престарелых
- ФСБ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину
- Эксперт предложил использовать против ВСУ ракеты «Сатана»
- Марочко заявил, что ВСУ массово саботируют приказы командования на купянском направлении
- Международный арбитраж отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» по АЭС «Ханхикиви-1»
- Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить санкции
- Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
- Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru