В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных

По его словам, разумно было бы сохранить обязательными выходными дни с 31 декабря по 3 января, а остальные оставить на усмотрение работников, пишет Ura.ru. Неиспользованные праздничные дни, по его мнению, можно было бы прибавлять к отпуску или получить за них денежную компенсацию, отмечает RT.

Ранее НСН писала, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днём.

