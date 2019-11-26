В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных
Сделать 31 декабря выходным днём, но при этом сократить количество новогодних праздников предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов, пишет сайт KP.Ru. Он пояснил, что такое решение бы позволило не создавать дополнительную нагрузку на экономику из-за лишнего выходного дня, а также угодило бы людям, которые хотят дополнительно заработать.
По его словам, разумно было бы сохранить обязательными выходными дни с 31 декабря по 3 января, а остальные оставить на усмотрение работников, пишет Ura.ru. Неиспользованные праздничные дни, по его мнению, можно было бы прибавлять к отпуску или получить за них денежную компенсацию, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днём.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин раскрыл Миллеру и Новаку главную тему разговора с Зеленским
- Россия показала американцам ракетный комплекс «Авангард»
- Зеленского уличили в попытке замаскировать унитазами с кораблей реальные проблемы
- Назван лучший по качеству жизни город России
- В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных