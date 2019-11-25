В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем

25 ноября 201912:36

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

Так пояснила парламентарий, представляющая КПРФ, в интервью АГН «Москва», будет логичным перенести этот рабочий день на последнюю субботу года - 28 декабря. И это. По словам Плетневой, это будет хорошим подарком женщинам, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.

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Напомним, ранее губернатор Томской области С.Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря.

Как ранее писала НСН, в Кремле не видят повода для обсуждения возможности сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждан заранее проинформировали, что последний день нынешнего года будет рабочим.

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