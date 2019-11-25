В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

Так пояснила парламентарий, представляющая КПРФ, в интервью АГН «Москва», будет логичным перенести этот рабочий день на последнюю субботу года - 28 декабря. И это. По словам Плетневой, это будет хорошим подарком женщинам, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.