Каникулы – не повод для дискуссий

Дмитрий Песков призвал не дискутировать на тему возможности сделать в этом году 31 декабря нерабочим днем. По его словам, россиян об этом предупредили заблаговременно. «Здесь нечего дискутировать. В этом году принято такое решение – этот день рабочий. Надо работать», - сказал Песков. Предстоящие новогодние праздники будут короче, чем в предыдущие годы: восемь дней с 1 по 8 января. Продолжительность зимних каникул может варьироваться, напомнил пресс-секретарь президента.

Обсуждение необходимости затяжных новогодних праздников происходит в их преддверие и по их окончании с регулярностью восхода солнца. Одним из вопросов, которые поднимаются в такого рода дискуссиях, являются потери экономики страны. По итогам последних новогодних каникул эксперты экономического университета имени Плеханова оценили эти потери в 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, - писали «Известия». Негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности: в праздничные дни не действует большая часть обрабатывающих производств: металлообработка, машиностроение, строительство и прочая. Вместе с тем, ряд отраслей извлекают из каникул выгоду. В первую очередь это касается сферы продаж и услуг, - отмечало издание.

Точно так же в преддверие Нового года выдвигаются инициативы отменить новогодние каникулы вовсе. С завидным постоянством идею регулярно озвучивает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так, в конце 2017 года он предлагал оставить всего три праздничных дня: 1 января, 9 мая и 12 июня – а вместо всего остального, в том числе новогодних каникул, добавить дни к отпуску. Он, в свою очередь, должен состоять из двух частей, 30 и 15 дней, - предлагал Жириновский. Инициативу он обосновывал тем, что, по его данным, с 1 по 10 января в стране от злоупотребления алкоголем погибает до 20 тысяч человек. Похожие предложения звучали из его уст и в 2012 году.

Столь же убежденный противник длительных новогодних каникул – бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он, также как и лидер ЛДПР, считает, что рабочая неделя должна начинаться со 2 января. По мнению Онищенко, которое он неоднократно высказывал, новогодние праздники нужно вернуть к советскому формату, когда 31 декабря люди уходили с работы в середине дня, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу.

Впрочем, представители высшего руководства страны от участия в этих разговорах предпочитают воздерживаться, вероятно, давая тем самым понять, что сам факт существования новогодних каникул не подлежит обсуждению.

