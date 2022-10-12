В Госдуме предложили сохранить бизнес мобилизованных предпринимателей
Закон сейчас запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, сказал НСН парламентарий Денис Кравченко.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко заявил НСН, что парламент в октябре может принять поправки в закон, которые разрешат мобилизованным предпринимателям сохранить за собой бизнес.
Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесен законопроект, который избавит мобилизованных предпринимателей от необходимости выходить из бизнеса. Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Кравченко убежден, что поправки в закон примут уже в октябре.
«Необходимость принятия высокая. Уже мобилизованные предприниматели также смогут воспользоваться новым правом, для чего необходимо будет оформить документы в соответствии с новыми правилами. Как это будет реализовано — пока не могу сказать. Возможно, через посещение нотариуса во время увольнительных, когда мобилизованный на время может покинуть расположение части. Необходимо понимать, что внесенный «Единой Россией» закон — это, в первую очередь, сдвиг действующей парадигмы: сейчас такого права в принципе нет у тех, кто мобилизован. А воспользоваться этим правом или нет — дело конкретно каждого предпринимателя. Наша задача дать ему такую возможность», - сказал Кравченко.
Собеседник НСН отметил, что при мобилизации предпринимателя деятельность предприятия фактически парализуется.
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица ведут сложную финансово-хозяйственную деятельность: там применяются различные формы налоговой отчетности, существует финансовая ответственность сотрудников. Больше это касается тех ситуаций, когда призванный является единоличным исполнительным органом в компании. Тогда отсутствие такого права просто парализует деятельность предприятия. В случае же с самозанятыми речь идет просто про уплату налогов за собственную деятельность, а не за коллектив и управление многосоставными процессами бизнеса», - пояснил Кравченко.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что на фоне частичной мобилизации часть людей уволилась, а часть уехала, что приводит к закрытию бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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