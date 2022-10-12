В Госдуме предложили сохранить бизнес мобилизованных предпринимателей

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесен законопроект, который избавит мобилизованных предпринимателей от необходимости выходить из бизнеса. Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Кравченко убежден, что поправки в закон примут уже в октябре.

«Необходимость принятия высокая. Уже мобилизованные предприниматели также смогут воспользоваться новым правом, для чего необходимо будет оформить документы в соответствии с новыми правилами. Как это будет реализовано — пока не могу сказать. Возможно, через посещение нотариуса во время увольнительных, когда мобилизованный на время может покинуть расположение части. Необходимо понимать, что внесенный «Единой Россией» закон — это, в первую очередь, сдвиг действующей парадигмы: сейчас такого права в принципе нет у тех, кто мобилизован. А воспользоваться этим правом или нет — дело конкретно каждого предпринимателя. Наша задача дать ему такую возможность», - сказал Кравченко.