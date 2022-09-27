«Обезглавить предприятия?» Ресторанный бизнес рискует развалиться на фоне мобилизации
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов предложил разработать схему, чтобы не оставить рестораны без управленцев, в противном случае пострадает целая отрасль.
Лишние отсрочки от частичной мобилизации стране не нужны, но необходимо разработать схему, чтобы на фоне происходящего не разваливать бизнес, заявил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне деловое сообщество попросило предоставить ключевым и высококвалифицированным сотрудникам малого и среднего бизнеса отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее письмо глава организации «Опора России» Александр Калинин направил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Миронов поддержал данную инициативу.
«Никого у нас не призывали, брони мы не оформляли. У меня позиция достаточно жесткая, что служить надо, что служить граждане России обязаны. Любые непонятные отсрочки, уходы – это плохо. При этом я прекрасно понимаю, что стране сегодня нужен существующий бизнес, что он должен функционировать, что должны быть рабочие места. Понятно, что ключевые люди нужны предприятиям, они нужны сегодня стране. Надо находить какую-то схему, какой-то порядок, чтобы предприятие не обезглавливалось и не разваливалось», - отметил Миронов.
По его словам, рестораны не смогут пережить уход директоров в рамках частичной мобилизации, замену найти просто не получится, пострадает целая отрасль.
«Я поддерживаю инициативу Калинина, потому что не можем развалить бизнес, всем подряд уходить нельзя, кто-то должен остаться здесь, кто-то должен работать. В ресторанном бизнесе огромные сложности искать замену людям, мы убрали директора из ресторана и все – он долго не проживет. Директор, шеф-повар – ключевые позиции. Директора ресторанов, так или иначе, мужчины призывного возраста, просто нет новых, мы их просто не заменим. Если это повар, официант, бармен, замена найдется. Но все это также мужские профессии, хоть это и решаемый вопрос», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В «Опору России» поступают жалобы представителей малого и среднего предпринимательства. Многие предприятия из-за введения частичной мобилизации оказываются под угрозой закрытия, их сотрудники остаются без работы. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран
- Мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые с 1946 года
- Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных
- Президент Казахстана заявил, что один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго
- Клишас напомнил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
- В Кремле анонсировали «продолжение общения» Путина с Лукашенко в Сочи
- Песков оценил заявление Медведева о ядерном оружии
- Грузия ужесточила контроль на пограничных пунктах
- Песков заявил о готовности РФ к принятию новых регионов после референдумов
- Котяков: работодатели не будут платить взносы в Соцфонд за мобилизованных сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru