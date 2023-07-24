В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей

Так, на сегодняшний день за подобный проступок грозит штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку об увеличении штрафа до 50 тысяч рублей.

Кроме того, ранее Годсума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий призыв в армию россиян с 21 до 30 лет. Однако, 21 июля, перед его рассмотрением во втором чтении глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что «нижний предел решено оставить 18 лет». Тогда председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что опечалена действиями коллег, внезапно изменивших законопроект, определяющий рамки призывного возраста, сообщает «Радиоточка НСН».

