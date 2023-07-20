За неявку по мобилизации предложили штрафовать до 500 тысяч рублей

Предполагается, что Кодекс об административных правонарушениях дополнят статьей о неоказании содействия военкоматам в мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Штрафы хотят ввести за неисполнение своевременного оповещения и явки россиян, подлежащих мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, а также неоказание содействия организации такого оповещения и явки.

С нарушителей-должностных лиц могут взыскать штрафы в размере до 80 тысяч рублей, при этом юридических лиц оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей.

