За неявку по мобилизации предложили штрафовать до 500 тысяч рублей
Неисполнение оповещения и явки по мобилизации будет грозить россиянам штрафом до 500 тысяч рублей. Поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению проекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что Кодекс об административных правонарушениях дополнят статьей о неоказании содействия военкоматам в мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Штрафы хотят ввести за неисполнение своевременного оповещения и явки россиян, подлежащих мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, а также неоказание содействия организации такого оповещения и явки.
С нарушителей-должностных лиц могут взыскать штрафы в размере до 80 тысяч рублей, при этом юридических лиц оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru