За неявку по мобилизации предложили штрафовать до 500 тысяч рублей


Неисполнение оповещения и явки по мобилизации будет грозить россиянам штрафом до 500 тысяч рублей. Поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению проекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва, сообщает РИА Новости.

За неявку по повестке предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Предполагается, что Кодекс об административных правонарушениях дополнят статьей о неоказании содействия военкоматам в мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Штрафы хотят ввести за неисполнение своевременного оповещения и явки россиян, подлежащих мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, а также неоказание содействия организации такого оповещения и явки.

С нарушителей-должностных лиц могут взыскать штрафы в размере до 80 тысяч рублей, при этом юридических лиц оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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