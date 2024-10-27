В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол в машинах
Депутаты Госдумы разработали проект закона, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета нижней палаты по социальной политике Ярослава Нилова.
Предлагается разрешить тонировать передние боковые стекла с учетом того, что светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя, установленного требованиями технического регламента. Административная ответственность будет наступать при светопропускании боковых стекол менее 42%, говорится в пояснительной записке к документу.
Нарушителей будут штрафовать на тысячу рублей.
В апреле 2024 году правительство РФ не поддержало законопроект, который смягчает требования к уровню светопропускания передних боковых стекол автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru