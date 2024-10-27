В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол в машинах

Предлагается разрешить тонировать передние боковые стекла с учетом того, что светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя, установленного требованиями технического регламента. Административная ответственность будет наступать при светопропускании боковых стекол менее 42%, говорится в пояснительной записке к документу.

Нарушителей будут штрафовать на тысячу рублей.

В апреле 2024 году правительство РФ не поддержало законопроект, который смягчает требования к уровню светопропускания передних боковых стекол автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».

