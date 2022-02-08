Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу

Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что такое наказание грозит ранее судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних либо совершил их против двух и более лиц, пишет РИА ФАН.

Вместе с тем Володин отметил, что в законодательстве осталось «много пробелов» по этой проблеме, из-за которых педофилы получают мягкое наказание, и работу по этому вопросу необходимо продолжить, сообщает Газета.ру.

«В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ. Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — написал Володин в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПедофилыЗаконВячеслав Володин
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