Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу
Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что такое наказание грозит ранее судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних либо совершил их против двух и более лиц, пишет РИА ФАН.
Вместе с тем Володин отметил, что в законодательстве осталось «много пробелов» по этой проблеме, из-за которых педофилы получают мягкое наказание, и работу по этому вопросу необходимо продолжить, сообщает Газета.ру.
«В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ. Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — написал Володин в своем Telegram-канале.
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