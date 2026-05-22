«Я всегда говорю о том, что самое важное иметь вкус и стиль, подобрать достойный образ можно не из серьезной ценовой категории. Нужно выбирать то, что идет именно вам, то, в чем у вас светятся глаза. Это настроение. Когда хорошее настроение, тогда и ваша одежда играет иначе. Можно обыграть вашу повседневную одежду деталями и аксессуарами, чтобы сделать образ более праздничным. Не бойтесь брать базовые вещи. Мальчишки могут взять базовую рубашку, обыграть ее более ярким галстуком, шейным платком. Можно найти дополнительно недорогой жилет, добавить подтяжки. Это можно застилизовать под цвет носков, например, тогда обычные рубашка и брюки будут выглядеть более стильными», - рассказал он.

Девушкам дизайнер посоветовал сделать акцент на прическе.

«Девочкам вообще все проще, сегодня к выпускным относятся в целом проще. Раньше все были в платьях, сегодня даже это необязательно. Можно использовать непраздничный образ, но празднично себя позиционировать. Девочкам советую сделать необычную прическу, тогда можно использовать тоже абсолютно понятный образ для себя. Это день в жизни, который нужно запомнить, поэтому надо чувствовать себя комфортно, быть собой, а не выдумывать что-то», - заключил собеседник НСН.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко подсчитал, во сколько обойдётся подготовка к выпускному в 2026 году. По его словам, собрать выпускницу обычно заметно дороже, чем выпускника, передает Life.ru. Минимальный бюджет для девушки стартует примерно от 14 тысяч рублей, для юноши — от 20–22 тысяч рублей. Если же речь идёт о премиальном образе, расходы возрастают в несколько раз.

