Выпускники московских колледжей получат возможность поступить в вузы без ЕГЭ

Для поступления в колледж московским школьникам надо будет сдать два основных государственных экзамена (ОГЭ) - русский язык и математику. Полученный аттестат будет равноценен документу, выданному после сдачи четырёх ОГЭ. С ним выпускники смогут поступить в любой колледж на любую специальность.

По окончании колледжа абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в высшее учебное заведение, в том числе по внутренним экзаменам учреждения.

«Либо сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) для участия в общем конкурсе», - говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ в случаях, когда абитуриент поступает на направление, совпадающее с профилем дальнейшего обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

