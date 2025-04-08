Выпускники московских колледжей получат возможность поступить в вузы без ЕГЭ
Выпускники колледжей Москвы смогут поступить в вузы без ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба московского правительства, соответствующие нормативно-правовые акты были приняты Департаментом образования и науки столицы.
Для поступления в колледж московским школьникам надо будет сдать два основных государственных экзамена (ОГЭ) - русский язык и математику. Полученный аттестат будет равноценен документу, выданному после сдачи четырёх ОГЭ. С ним выпускники смогут поступить в любой колледж на любую специальность.
По окончании колледжа абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в высшее учебное заведение, в том числе по внутренним экзаменам учреждения.
«Либо сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) для участия в общем конкурсе», - говорится в сообщении.
Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ в случаях, когда абитуриент поступает на направление, совпадающее с профилем дальнейшего обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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