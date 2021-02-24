В Госдуме предложили сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, заявила в прямом эфире Первого канала один из авторов поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф - за действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов», - сказала она.

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Ранее Яровая заявила, что оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчётом на невозможность ответить. Комментируя внесение поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти она отметила, что стоит установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества, напоминает RT.

Военный историк Евгений Норин в эфире НСН заявил, что эти нововведения не будет способствовать сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, так как дурно повлияет на академическую дискуссию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВетераныИрина Яровая
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