В Госдуме предложили сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

Оскорбление ветеранов может грозить сроком до 5 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей, заявила в прямом эфире Первого канала один из авторов поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Мы приняли поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штраф - за действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов», - сказала она.