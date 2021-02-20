Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете

Суд назначил оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете, передает РИА Новости.

Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Ранее стало известно, что Навальный признан виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Отмечается, что обвинение требовало назначить оппозиционеру штраф в 950 тысяч рублей.

С учетом приговора по делу «Ив Роше», законность которого признал в субботу Мосгорсуд, оппозиционер получил 3 года 6 месяцев лишения свободы. При этом суд учел срок домашнего ареста Навального, и политику предстоит отбыть около 2,5 года заключения.

Решение суда еще не вступило в силу, у Навального есть десять дней на обжалование приговора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафПриговорСудАлексей Навальный
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