Историк: Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов плохо повлияет на науку

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчётом на невозможность ответить, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Комментируя внесение поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти она отметила, что стоит установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Военный историк Евгений Норин считает, что законодательные нововведения только помешают установить истину. Об этом он заявил в эфире НСН.