Историк: Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов плохо повлияет на науку
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН объяснил, к чему приведет в научной сфере введение уголовного наказания за оскорбление ветеранов.
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчётом на невозможность ответить, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Комментируя внесение поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти она отметила, что стоит установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.
Военный историк Евгений Норин считает, что законодательные нововведения только помешают установить истину. Об этом он заявил в эфире НСН.
«Новый запрет (на оскорбление чести и достоинства ветеранов – прим. НСН) не будет соответствовать никакому сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Дело не только в том, что молодежь не приемлет запретов. Это дурно повлияет на академическую дискуссию.
Например, есть сведения о том, что некий военнослужащий Красной Армии пошел служить нацистам. При этом какая-то часть людей этот факт оспаривает. Например, сейчас такая история разворачивается вокруг личности полковника Козлова. Лучший российский историк-эксперт по Великой Отечественной войне Алексей Валерьевич Исаев полагает, что Козлов был коллаборационистом, родственники покойного полковника – нет.
В рамках нового закона человек, который будет отстаивать позицию по поводу ветерана с точки зрения фактических обстоятельств дела и будет утверждать, что полковник Козлов – преступник, встает на очень тонкий лед. И это не имеет уже никакого отношения к академической дискуссии, а – к забиванию (камнями – прим. НСН) друг друга», - отметил ученый.
По мнению Норина, новые предложения законодателей о введении уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства ветеранов избыточны.
«В российском законодательстве существует достаточный набор статей, которыми регулируется такое преступление. Это наказание за клевету и оскорбление», - напомнил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацизма, сообщает RT. Российский лидер подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности.
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