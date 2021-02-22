Историк: Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов плохо повлияет на науку

Военный историк Евгений Норин в эфире НСН объяснил, к чему приведет в научной сфере введение уголовного наказания за оскорбление ветеранов. 

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчётом на невозможность ответить, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Комментируя внесение поправок ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти она отметила, что стоит установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Военный историк Евгений Норин считает, что законодательные нововведения только помешают установить истину. Об этом он заявил в эфире НСН.

Обвиняемый в реабилитации нацизма политолог обозвал российские СМИ «оккупантскими»

«Новый запрет (на оскорбление чести и достоинства ветеранов – прим. НСН) не будет соответствовать никакому сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Дело не только в том, что молодежь не приемлет запретов. Это дурно повлияет на академическую дискуссию.

Например, есть сведения о том, что некий военнослужащий Красной Армии пошел служить нацистам. При этом какая-то часть людей этот факт оспаривает. Например, сейчас такая история разворачивается вокруг личности полковника Козлова. Лучший российский историк-эксперт по Великой Отечественной войне Алексей Валерьевич Исаев полагает, что Козлов был коллаборационистом, родственники покойного полковника – нет.

Украинские ветераны ВОВ против войны с памятниками Жукову

В рамках нового закона человек, который будет отстаивать позицию по поводу ветерана с точки зрения фактических обстоятельств дела и будет утверждать, что полковник Козлов – преступник, встает на очень тонкий лед. И это не имеет уже никакого отношения к академической дискуссии, а – к забиванию (камнями – прим. НСН) друг друга», - отметил ученый.

По мнению Норина, новые предложения законодателей о введении уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства ветеранов избыточны.

«В российском законодательстве существует достаточный набор статей, которыми регулируется такое преступление. Это наказание за клевету и оскорбление», - напомнил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацизма, сообщает RT. Российский лидер подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Евгения Новоженина
ТЕГИ:ЗаконопроектВетераныИрина ЯроваяУголовное Наказание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры