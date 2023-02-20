Прорыва не будет: В Госдуме не поддержали дополнительный выходной для медосмотра

Инициатива о дополнительном выходном дне для прохождения медицинского обследования не будет являться эффективной мерой для профилактики заболеваний, необходимо укомплектовывать первичное звено здравоохранения и формировать нормальную систему диспансерного наблюдения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с НСН.

Накануне депутаты от фракции «Новые люди» предложили дать россиянам дополнительный выходной в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Алексей Куринный отметил, что нужны более системные шаги.