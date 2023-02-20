Прорыва не будет: В Госдуме не поддержали дополнительный выходной для медосмотра

В условиях низкой доступности медпомощи и не всегда ее высокого качества, выходной для медосмотра навряд ли сильно изменит ситуацию, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный. 

Инициатива о дополнительном выходном дне для прохождения медицинского обследования не будет являться эффективной мерой для профилактики заболеваний, необходимо укомплектовывать первичное звено здравоохранения и формировать нормальную систему диспансерного наблюдения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с НСН.

Накануне депутаты от фракции «Новые люди» предложили дать россиянам дополнительный выходной в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Алексей Куринный отметил, что нужны более системные шаги.

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«В условиях довольно низкой доступности медицинской помощи и не всегда ее высокого качества, эта инициатива навряд ли сильно изменит ситуацию. При этом человек должен представить подтверждающие документы, а не просто: дали день, и вы делаете с ним все, что хотите. Здесь нужны более системные шаги, укомплектование первичного звена и формирование нормальной системы диспансерного наблюдения. Не формального, как это зачастую происходит, а нормального, с новыми дистанционными технологиями. Это будет более эффективной мерой в части профилактики многих осложнений. Сильного прорыва не вижу в том, что будет дополнительный день на прохождение медосмотра», - сказал Куринный.

Так, регулярные диспансеризации рассматриваются как эффективный способ предупреждения онкологических заболеваний. В декабре прошлого года правительство продлило программу поощрения медиков за выявленные на ранних стадиях случаи онкологии, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияГосдумаВыходныеМедицинское Обследование
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