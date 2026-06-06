В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
Занимающиеся воспитанием детей женщины должны получать материнскую зарплату, которая будет не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким в беседе с ТАСС.
«Если девушка рожает ребенка... она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ», - предложила депутат.
По мнению Ким, материнство - это полноценный труд, для которого необходима государственная поддержка и признание. Воспитывающая ребенка женщина выполняет множество функций, и будет правильно, если этот труд гарантированно оплатят.
С января МРОТ в России составляет 27 093 рубля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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