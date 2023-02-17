В Госдуме предложили регулярно тестировать всех чиновников на наркотики

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил ввести систематическое тестирование чиновников на употребление наркотиков. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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«В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума», — подчеркнул Хамзаев.

По мнению депутата, необходимо проверять всех чиновников: парламентариев, сенаторов, министров, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

Хамзаев предлагает для более точных данных использовать образцы волос: в них дольше хранится информация об употребленных веществах.

Ранее в Госдуме предложили увеличить квоты и стипендии в вузах для студентов из новых регионов. С такой инициативой выступила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиЧиновникиГосдума
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