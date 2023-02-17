В Думе предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выделить дополнительные квоты на обучение в вузах, а также повысить стипендию для студентов из новых российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом парламентарий назвала обязательным условие отработать в этих субъектах не менее пяти лет.

Как отметила Лантратова, для эффективного решения задачи по восстановлению и развития новых регионов необходимы квалифицированные кадры.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов допустил увеличение квот для студентов новых российских регионов в южных вузах страны. По его словам, большинство студентов с новых территорий будут поступать, в том числе, в ростовские, белгородские, воронежские учебные заведения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыГосдума
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