В Думе предложили увеличить квоты и стипендии для студентов из новых регионов

При этом парламентарий назвала обязательным условие отработать в этих субъектах не менее пяти лет.

Как отметила Лантратова, для эффективного решения задачи по восстановлению и развития новых регионов необходимы квалифицированные кадры.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов допустил увеличение квот для студентов новых российских регионов в южных вузах страны. По его словам, большинство студентов с новых территорий будут поступать, в том числе, в ростовские, белгородские, воронежские учебные заведения.

