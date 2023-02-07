В Госдуме предложили разрешить учителям повторно получать бесплатное образование
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева представили правительству законопроект, предусматривающий возможность повторно получить бесплатное профильное образование в магистратуре для педагогов. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В случае принятия закон коснется лиц, имеющих высшее педагогическое образование и проработавших по специальности не менее пяти лет.
Авторы документа считают, что принятие закона поможет достичь национальных целей России, а также поспособствует решению ее стратегических задач, которые заключаются в постоянном совершенствовании профессиональных навыков специалистов.
Ранее законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о бесплатном обучении в вузах детей участников боевых действий. Об этом сообщило агентство НСН.
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