В Госдуме предложили разрешить учителям повторно получать бесплатное образование

В случае принятия закон коснется лиц, имеющих высшее педагогическое образование и проработавших по специальности не менее пяти лет.

Авторы документа считают, что принятие закона поможет достичь национальных целей России, а также поспособствует решению ее стратегических задач, которые заключаются в постоянном совершенствовании профессиональных навыков специалистов.

Ранее законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о бесплатном обучении в вузах детей участников боевых действий. Об этом сообщило агентство НСН.

