В Госдуме предложили разрешить учителям повторно получать бесплатное образование

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева представили правительству законопроект, предусматривающий возможность повторно получить бесплатное профильное образование в магистратуре для педагогов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Специалитет станет преимущественной программой высшего образования в России

В случае принятия закон коснется лиц, имеющих высшее педагогическое образование и проработавших по специальности не менее пяти лет.

Авторы документа считают, что принятие закона поможет достичь национальных целей России, а также поспособствует решению ее стратегических задач, которые заключаются в постоянном совершенствовании профессиональных навыков специалистов.

Ранее законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о бесплатном обучении в вузах детей участников боевых действий. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеПедагогЗаконопроектГосдума
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