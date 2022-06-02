В Госдуму внесен законопроект о бесплатном обучении в вузах детей участников боевых действий

Отмечается, что дети ветеранов боевых действий, к которым будут приравнены и участники спецоперации на Украине, смогут получать образование по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в высшие учебные заведения детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

