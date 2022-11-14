Специалитет станет преимущественной программой высшего образования в России
Министерство науки и высшего образования подготовило поправки к закону «Об образовании», по которым программы специалитета станут ведущими в системе высшего образования России.
«Подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики Российской Федерации, осуществляется преимущественно по программам специалитета», - говорится в законопроекте, опубликованном для общественного обсуждения на сайте проектов нормативных актов.
В нем также говорится, что «в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование - магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации».
При этом, «лица, имеющие высшее образование - специалитет, имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в мае нынешнего года Министерство объявило о необходимости разработки новой модели высшего образования, уникальным образом сочетающей в себе традиции и инновации, поскольку нынешний порядок ориентирован на подготовку кадров по Болонской системе. В этой связи, «законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования».
Предлагаемые изменения начнут действовать с 2024 года.
В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что Россия откажется от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его поддержало Минпросвещения, а также ректорское сообщество, которое высказалось за расширение программ специалитета при сохранении бакалавриата и магистратуры для отдельных специальностей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- МЮ ответил на скандальные высказывания Роналду
- США исключили Кадырова из санкционного списка
- Тульский школьник ударил классного руководителя по лицу во время урока
- Специалитет станет преимущественной программой высшего образования в России
- «Мармеладное ухо»: Тайсон и Холифилд будут выпускать сладости из конопли
- Сквер в центре Донецка назвали в честь актера Сергея Пускепалиса
- Ученые выяснили, какие песни становятся популярными
- Италия изменила правила приема паспортов россиян на визу
- Автовладельцы смогут предъявлять водительское удостоверение через «ВКонтакте»
- Apple разрабатывает 3D-мир для гарнитуры смешанной реальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru