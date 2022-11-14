Специалитет станет преимущественной программой высшего образования в России

В нем также говорится, что «в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование - магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации».

При этом, «лица, имеющие высшее образование - специалитет, имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в мае нынешнего года Министерство объявило о необходимости разработки новой модели высшего образования, уникальным образом сочетающей в себе традиции и инновации, поскольку нынешний порядок ориентирован на подготовку кадров по Болонской системе. В этой связи, «законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования».

Предлагаемые изменения начнут действовать с 2024 года.

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что Россия откажется от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его поддержало Минпросвещения, а также ректорское сообщество, которое высказалось за расширение программ специалитета при сохранении бакалавриата и магистратуры для отдельных специальностей.

