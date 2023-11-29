В Госдуме предложили разрешить рекламу производителей алкоголя

Он указал, что авторами инициативы являются депутаты от Краснодарского края, считающие, что с помощью рекламы можно будет привлечь большее туристов - это позволит более активно развиваться отрасли, которую поддерживает государство.

Парламентарий отметил, что следует «поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры», и побудить туристов к изучению специфики производства.

Алтухов пояснил, что послабления в законе «О рекламе» предлагается ввести исключительно для производителей винных напитков и только в тех регионах, где расположены винодельни.

«Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года - с 34 рублей за литр до 108 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

