В Госдуме предложили разрешить рекламу производителей алкоголя
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесён законопроект, разрешающий рекламу производителей алкоголя, сообщил NEWS.ru.
Он указал, что авторами инициативы являются депутаты от Краснодарского края, считающие, что с помощью рекламы можно будет привлечь большее туристов - это позволит более активно развиваться отрасли, которую поддерживает государство.
Парламентарий отметил, что следует «поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры», и побудить туристов к изучению специфики производства.
Алтухов пояснил, что послабления в законе «О рекламе» предлагается ввести исключительно для производителей винных напитков и только в тех регионах, где расположены винодельни.
«Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — заключил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года - с 34 рублей за литр до 108 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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