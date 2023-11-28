Глава «Абрау-Дюрсо»: После урагана на Кубани виноградники не пострадали

«Пострадал наш пляжный клуб, который находится непосредственно на берегу. До конца не понимаем объем ущерба, но в сравнении с тем, что произошло по всему побережью, это не велико и в контексте «Абрау-Дюрсо» тоже. Основные активы, в том числе виноградники и завод, все в безопасности», - сказал Титов.

Сильный шторм и ураган накрыл Краснодарский край 27 ноября. В результате стихии на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark, пострадали десятки авто и домов, один из них был разрушен.

Компания «Абрау-Дюрсо» специализируется на выпуске игристого вина. Она располагается в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Рядом находятся такие южные города, как Новороссийск и Анапа, передает «Радиоточка НСН».

