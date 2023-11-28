Глава «Абрау-Дюрсо»: После урагана на Кубани виноградники не пострадали
Основные активы компании после сильного ветра и шторма не пострадали, но был нанесен небольшой ущерб пляжному клубу, отметил в эфире НСН Павел Титов.
Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью НСН рассказал, что после ураганного ветра и шторма в Краснодарском крае завод компании и виноградники не пострадали.
Ранее спикер заксобрания Краснодарского края Алексей Додатко сообщил, что ущерб от урагана составил 67,8 млн рублей. По его словам, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях. Титов отметил, что стихия почти не затронула компанию «Абрау-Дюрсо».
«Пострадал наш пляжный клуб, который находится непосредственно на берегу. До конца не понимаем объем ущерба, но в сравнении с тем, что произошло по всему побережью, это не велико и в контексте «Абрау-Дюрсо» тоже. Основные активы, в том числе виноградники и завод, все в безопасности», - сказал Титов.
Сильный шторм и ураган накрыл Краснодарский край 27 ноября. В результате стихии на мель около Анапы выбросило сухогруз Blue Shark, пострадали десятки авто и домов, один из них был разрушен.
Компания «Абрау-Дюрсо» специализируется на выпуске игристого вина. Она располагается в поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Рядом находятся такие южные города, как Новороссийск и Анапа, передает «Радиоточка НСН».
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