Число желающих оформить цифровой паспорт выросло в 2,5 раза за три года

Не менее 42% граждан России желали бы сейчас оформить себе электронный паспорт. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как отмечает ВЦИОМ, в 2020 году такое желание выражали лишь 16% респондентов.

На данный момент желают иметь цифровое удостоверение личности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 72%. В целом, чем выше возраст опрошенных, тем меньше среди них стремящихся иметь электронный паспорт.

Так, среди россиян 25-34 лет таковых 61%, в возрасте 35-44 лет - 46%. В возрастной категории 45-59 лет о таком желании заявляют 37%. Среди респондентов старше 60 лет хотели быть иметь электронный паспорт - 24%.

Минцифры: цифровые копии не заменят оригиналы документов

В свою очередь, не желают иметь цифровой паспорт почти половина россиян - 49%. В качестве аргументов они приводят риски взлома и сбоя электронных систем хранения личных данных, а также возможность доступа к информации со стороны третьих лиц. До сих пор 9% граждан РФ не определились со своей позицией по данному вопросу.

Президент Владимир Путин в сентябре своим указом приравнял сведения о документах на «Госуслугах» к предоставлению бумажной версии паспорта. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», электронное приложение, например, заменят паспорт при покупке алкоголя и сигарет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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