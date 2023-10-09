Число желающих оформить цифровой паспорт выросло в 2,5 раза за три года

Не менее 42% граждан России желали бы сейчас оформить себе электронный паспорт. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как отмечает ВЦИОМ, в 2020 году такое желание выражали лишь 16% респондентов.

На данный момент желают иметь цифровое удостоверение личности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 72%. В целом, чем выше возраст опрошенных, тем меньше среди них стремящихся иметь электронный паспорт.

Так, среди россиян 25-34 лет таковых 61%, в возрасте 35-44 лет - 46%. В возрастной категории 45-59 лет о таком желании заявляют 37%. Среди респондентов старше 60 лет хотели быть иметь электронный паспорт - 24%.