Число желающих оформить цифровой паспорт выросло в 2,5 раза за три года
Не менее 42% граждан России желали бы сейчас оформить себе электронный паспорт. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как отмечает ВЦИОМ, в 2020 году такое желание выражали лишь 16% респондентов.
На данный момент желают иметь цифровое удостоверение личности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 72%. В целом, чем выше возраст опрошенных, тем меньше среди них стремящихся иметь электронный паспорт.
Так, среди россиян 25-34 лет таковых 61%, в возрасте 35-44 лет - 46%. В возрастной категории 45-59 лет о таком желании заявляют 37%. Среди респондентов старше 60 лет хотели быть иметь электронный паспорт - 24%.
В свою очередь, не желают иметь цифровой паспорт почти половина россиян - 49%. В качестве аргументов они приводят риски взлома и сбоя электронных систем хранения личных данных, а также возможность доступа к информации со стороны третьих лиц. До сих пор 9% граждан РФ не определились со своей позицией по данному вопросу.
Президент Владимир Путин в сентябре своим указом приравнял сведения о документах на «Госуслугах» к предоставлению бумажной версии паспорта. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», электронное приложение, например, заменят паспорт при покупке алкоголя и сигарет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания Volvo отключила онлайн-сервисы в России
- США в стратегии по ОМП назвали Россию источником «острой угрозы»
- Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
- Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве потепление до 15 градусов к четвергу
- Минобороны РФ: США выводят некоторые биоисследования в Африку
- В Кремле назвали ситуацию вокруг Израиля «большой опасностью» для региона
- СМИ: ХАМАС планирует обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин
- Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов
- Американские военные пожаловались на плохое медобслуживание на Украине
- Войска Израиля вернули контроль над всеми городами на границе с сектором Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru