Минпросвещения представило новый порядок проведения ЕГЭ
Новый порядок проведения и сдачи ЕГЭ разработали в Минпросвещения. Документ опубликован на портале правовой информации.
В частности, выпускникам хотят дать возможность изменять заявленный перечень предметов, но при наличии уважительных причин. Солдаты срочной службы, а также контрактники, если изменения будут приняты, смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ там, где они служат.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание проведения единого государственного экзамена в 2023 году.
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