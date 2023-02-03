Минпросвещения представило новый порядок проведения ЕГЭ

Новый порядок проведения и сдачи ЕГЭ разработали в Минпросвещения. Документ опубликован на портале правовой информации.

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В частности, выпускникам хотят дать возможность изменять заявленный перечень предметов, но при наличии уважительных причин. Солдаты срочной службы, а также контрактники, если изменения будут приняты, смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ там, где они служат.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание проведения единого государственного экзамена в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЭкзаменыЕГЭ
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