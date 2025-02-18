В Госдуме предложили расширить список семей, которым назначается единое пособие
Депутаты Госдумы предложили включить семьи, доход которых превышает величину прожиточного минимума на душу населения минимум на 10%, в число тех, кто может рассчитывать на единое пособие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
На данный момент единое пособие по критерию нуждаемости назначают семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
Уточняется, что обращение с подобной инициативой в правительство России направила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Авторы предложения акцентировали внимание на том, что оценку нуждаемости важно сделать более гибкой и справедливой.
Ранее Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до 2030 года. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета в 2027–2030 годах в общем объеме 2,776 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru